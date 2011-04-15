Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/05/2020
16:37

Ингосстрах предоставил клиентам возможность оплаты полиса КАСКО в рассрочку

В рамках страхования КАСКО СПАО "Ингосстрах" предоставило клиентам возможность оплаты страховой премии в рассрочку. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Такое решение в компании было принято с целью поддержки клиентов в кризис, спровоцированный пандемией COVID-19.

Теперь клиенты могут воспользоваться рассрочкой с оплатой премии в два взноса (при заключении договора и через 6 месяцев) и в четыре взноса (поквартально) без повышения размера страховой премии. Клиент также может оформить рассрочку на 12 месяцев с ежемесячной оплатой взносов за небольшую дополнительную плату (размер премии увеличивается на 5%) в части страхования КАСКО и без дополнительной платы в части страхования недвижимости.

"В своём бизнесе мы всегда думаем прежде всего о клиентах и прекрасно понимаем, в какой непростой ситуации оказались многие из них в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса. Возможность оплаты полисов в рассрочку позволит нашим клиентам избежать единовременной нагрузки на семейные бюджеты и сохранить надёжную защиту для своего движимого и недвижимого имущества", – комментирует заместитель генерального директора по розничному бизнесу компании "Ингосстрах" Алексей Власов.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 14.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100