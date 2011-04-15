ЦБ зафиксировал увеличение числа неисполненных сделок на российском финрынке

В марте-апреле 2020 года увеличилось число неисполненных сделок на российском финансовом рынке. Об этом свидетельствуют данные Банка России.



Наибольший прирост по количеству неисполненных сделок отмечался для форвардных контрактов и валютных свопов (18 и 10 соответственно).



Наибольший прирост по сумме неисполненных сделок наблюдался среди депозитных и беззалоговых кредитных операций.



Общая сумма неисполненных сделок составила 6 млрд руб. Таким образом, несмотря на период повышенной волатильности, объём неисполненных сделок был несущественным и не повлиял на устойчивость российского финансового рынка, подчёркивает ЦБ.





"AK&M" от 14.05.2020