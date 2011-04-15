ФТС в апреле перечислила в бюджет на 39.4% меньше, чем годом ранее

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Объём доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, за апрель 2020 года составил 311.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ФТС.
В апреле 2019 года ФТС перечислила в бюджет 514.6 млрд руб. Таким образом, объём сборов сократился на 39.4%.
В январе-апреле 2020 года ФТС перечислила в бюджет 1.5 трлн руб. - на 17.8% меньше, чем годом ранее.
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