Объём денежной базы с 30 апреля по 8 мая увеличился на 87.1 млрд руб. (+0.7%) до 12198.9 млрд руб.

Объём денежной базы с 30 апреля по 8 мая 2020 года увеличился на 87.1 млрд руб. (+0.7%) до 12198.9 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 15.05.2020