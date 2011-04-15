Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 мая 2020 года.



ПРОСРОЧЕННЫЕ ДОЛГИ УШЛИ НА КАНИКУЛЫ

ПРОБЛЕМЫ С ОБСЛУЖИВАНИЕМ КРЕДИТОВ У ГРАЖДАН НАЧНУТСЯ БЛИЖЕ К ОСЕНИ



Вопреки ожиданиям, по итогам апреля доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц значительно сократилась. Улучшение показателя произошло в условиях сложной экономической ситуации на фоне пандемии. Эксперты объясняют происходящее предоставлением кредитных каникул населению, но не верят в долгосрочность тенденции и ждут уже через несколько месяцев резкого роста плохих долгов.





MICROSOFT СОБРАЛА АНТИВИРУСНЫЙ ПАКЕТ

КОРПОРАЦИЯ ПРЕДЛОЖИЛА СЕРВИСЫ РОССИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ



Американская Microsoft предлагает для борьбы с коронавирусом масштабно развернуть в России свои продукты и сервисы - в том числе в медицине, образовании, для прогнозной аналитики и кибербезопасности. Доступ ко многим из них для государства может быть бесплатным как минимум на полгода. Отечественные разработчики расценивают идею Microsoft как угрозу национальной безопасности, так как корпорация таким образом получит данные о россиянах. Но отечественных системных решений такого уровня просто нет, уточняют эксперты.





БОЛЬШЕ ДВУХ НЕ ОБВИНЯТЬСЯ

АДВОКАТЫ ИНВЕСТОРОВ ЗАЩИТИЛИСЬ ОТ ПОЛИЦИИ И ВИРУСА



"Ъ" стало известно о скандале, связанном с уголовным делом о махинациях в инвестиционной компании "Анкор Инвест", основателем которой является Герман Лиллевяли. Защитники его предполагаемых сообщников отказались участвовать в следственных действиях, проводимых московской полицией, пока та не представит им гарантии точного исполнения всех предписаний, связанных с пандемией коронавируса.





ОТКРЫТИЯ НЕ ЗА ГОРАМИ

ЭКСПЕРТЫ СРАВНИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ БОРЬБЫ С КОРОНАВИРУСОМ ДЛЯ ГУБЕРНАТОРОВ И РЕГИОНОВ





Сразу несколько исследовательских организаций опубликовали результаты исследования действий региональных властей во время эпидемии коронавируса. Фонд "Петербургская политика" оценил темпы снятия карантинных ограничений в регионах, "Центр политической конъюнктуры" оценил упоминаемость губернаторов в соцсетях в связи с эпидемией, а "Агентство стратегических инициатив" оценило имиджевые потери глав субъектов. Быстрее всего по пути снятия ограничений пока идут Смоленская, Калининградская, Белгородская и Томская области, а также Татарстан.





ВЕРФИ СПЛАВЛЯЮТ ДОЛГИ

ОСК ПОЛУЧИТ ИЗ БЮДЖЕТА 30 МЛРД РУБ. НА ВЫПЛАТУ КРЕДИТОВ



Как стало известно "Ъ", правительство утвердило программу финансового оздоровления Объединенной судостроительной корпорации, общий объем проблемных долгов которой составлял 68 млрд руб. По данным "Ъ", корпорации будет выделено из бюджета 30 млрд руб., а кредиты еще на 38 млрд руб. будут реструктурированы. Эксперты считают, что в обмен на это корпорация должна взять на себя обязательства по исполнению контрактов и оптимизации производства.





ЗАКЛАДНЫЕ ПРИЗЫВАЮТ НА СЛУЖБУ

БАНКИ ИЩУТ ЛИКВИДНОСТЬ В ВОЕННОЙ ИПОТЕКЕ



Банки просят ЦБ вновь запустить программу рефинансирования под залог закладных по военной ипотеке. Через этот механизм они могут получить дополнительные несколько десятков миллиардов рублей. По мнению экспертов, ряд банков на фоне кризиса рискуют столкнуться с дефицитом ликвидности, и им может не хватить стандартных видов залога. Одновременно этот механизм станет отдельным источником фондирования для военной ипотеки.





"ДОЧКИ-СЫНОЧКИ" СЫГРАЛИ В ОПТИМИЗАЦИЮ

СЕТЬ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ СТОЛКНУЛАСЬ СО СЛОЖНОСТЯМИ



У второго продавца детских товаров в России ГК "Дочки-сыночки" возникли проблемы. В отношении двух структур группы может начаться процедура банкротства, а всего с начала года контрагенты предъявили компаниям исков более чем на 200 млн руб. В ГК "Дочки-сыночки" уверяют, что банкротство необходимо для снижения издержек. Но эксперты не исключают, что бизнес сети мог пострадать из-за ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.





РЕЗЕРВЫ ОЧИЩАЮТ ОТ ДОХОДНОСТИ

НПФ РАЗНЕСЛИ ПО СЧЕТАМ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПЕНСИОННЫХ ПРОГРАММ 5,5% ГОДОВЫХ





Впервые с 2015 года доходность, показанная негосударственными пенсионными фондами (НПФ) по обязательному пенсионному страхованию (ОПС), превзошла доходность по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). В этом году НПФ разнесли по счетам клиентов по добровольным программам 5,5% годовых, тогда как по ОПС - 8,2%. НПФ начали расчищать портфели пенсионных резервов на фоне ужесточения требований ЦБ, что давит на их доходности. По пенсионным накоплениям этот путь во многом уже был пройден.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.05.2020