ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 мая в размере 73.2056 руб. против 73.9298 руб. на 15 мая.







Курс доллара США за последние 5 дней:



15.05.20 - 73.9298 руб.

14.05.20 - 73.5819 руб.

13.05.20 - 73.4326 руб.

09.05.20 - 73.8725 руб.

08.05.20 - 74.1169 руб.





"AK&M" от 15.05.2020