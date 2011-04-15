Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 мая

Банк России установил на 16 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.2908

1 Азербайджанский манат 42.7903

100 Армянских драмов 15.0104

1 Белорусский рубль 29.9385

1 Болгарский лев 40.4786

1 Бразильский реал 12.5978

100 Венгерских форинтов 22.3805

1000 Вон Республики Корея 59.4795

10 Гонконгских долларов 94.4430

1 Датская крона 10.6161

1 Доллар США 73.2056

1 Евро 79.1279

100 Индийских рупий 96.8648

100 Казахстанских тенге 17.4108

1 Канадский доллар 52.1185

100 Киргизских сомов 95.0722

1 Китайский юань 10.3108

10 Молдавских леев 41.1267

1 Новый туркменский манат 20.9458

10 Норвежских крон 72.1159

1 Польский злотый 17.3761

1 Румынский лей 16.3603

1 СДР (специальные права

заимствования) 99.4666

1 Сингапурский доллар 51.4301

10 Таджикских сомони 71.3157

1 Турецкая лира 10.5831

10000 Узбекских сумов 72.1593

10 Украинских гривен 27.4836

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 89.3840

10 Чешских крон 28.8325

10 Шведских крон 74.5809

1 Швейцарский франк 75.2370

10 Южноафриканских рэндов 39.7824

100 Японских иен 68.3813

"AK&M" от 15.05.2020