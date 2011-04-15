Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 мая

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Банк России установил на 16 мая курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.2908
1 Азербайджанский манат 42.7903
100 Армянских драмов 15.0104
1 Белорусский рубль 29.9385
1 Болгарский лев 40.4786
1 Бразильский реал 12.5978
100 Венгерских форинтов 22.3805
1000 Вон Республики Корея 59.4795
10 Гонконгских долларов 94.4430
1 Датская крона 10.6161
1 Доллар США 73.2056
1 Евро 79.1279
100 Индийских рупий 96.8648
100 Казахстанских тенге 17.4108
1 Канадский доллар 52.1185
100 Киргизских сомов 95.0722
1 Китайский юань 10.3108
10 Молдавских леев 41.1267
1 Новый туркменский манат 20.9458
10 Норвежских крон 72.1159
1 Польский злотый 17.3761
1 Румынский лей 16.3603
1 СДР (специальные права
заимствования) 99.4666
1 Сингапурский доллар 51.4301
10 Таджикских сомони 71.3157
1 Турецкая лира 10.5831
10000 Узбекских сумов 72.1593
10 Украинских гривен 27.4836
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 89.3840
10 Чешских крон 28.8325
10 Шведских крон 74.5809
1 Швейцарский франк 75.2370
10 Южноафриканских рэндов 39.7824
100 Японских иен 68.3813
"AK&M" от 15.05.2020