ЦБ установил учётную цену золота на 16 мая - 4083.17 руб./г

ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 16 мая. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.







Золото: - 4083.17 руб./грамм

Серебро: - 38.25 руб./грамм

Платина: - 1821.70 руб./грамм

Палладий:- 4295.34 руб./грамм

"AK&M" от 15.05.2020