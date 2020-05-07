ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 15 мая, в размере 73.9298 руб. против 73.5819 руб. на 14 мая.







Курс доллара США за последние 5 дней:



14.05.20 - 73.5819 руб.

13.05.20 - 73.4326 руб.

09.05.20 - 73.8725 руб.

08.05.20 - 74.1169 руб.

07.05.20 - 73.9719 руб.





"AK&M" от 14.05.2020