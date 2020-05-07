ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 15 мая, в размере 79.9033 руб. против 79.7775 руб. на 14 мая.







Курс евро за последние 5 дней:



14.05.20 - 79.7775 руб.

13.05.20 - 79.4394 руб.

09.05.20 - 80.0039 руб.

08.05.20 - 80.0611 руб.

07.05.20 - 80.0598 руб.





"AK&M" от 14.05.2020