Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/05/2020
09:32

Повтор! ФТС в апреле перечислила в бюджет на 39.4% меньше, чем годом ранее

Объём доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, за апрель 2020 года составил 311.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ФТС.

В апреле 2019 года ФТС перечислила в бюджет 514.6 млрд руб. Таким образом, объём сборов сократился на 39.4%.

В январе-апреле 2020 года ФТС перечислила в бюджет 1.5 трлн руб. - на 17.8% меньше, чем годом ранее.


"AK&M" от 14.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100