Повтор! ФТС в апреле перечислила в бюджет на 39.4% меньше, чем годом ранее

Объём доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами, за апрель 2020 года составил 311.6 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные ФТС.



В апреле 2019 года ФТС перечислила в бюджет 514.6 млрд руб. Таким образом, объём сборов сократился на 39.4%.



В январе-апреле 2020 года ФТС перечислила в бюджет 1.5 трлн руб. - на 17.8% меньше, чем годом ранее.





"AK&M" от 14.05.2020