Повтор! Банк России начнёт с конца мая проводить долгосрочные аукционы репо

Банк России вводит новые инструменты предоставления рублёвой ликвидности кредитным организациям — аукционы репо на сроки 1 месяц и 1 год. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Эти операции направлены на уменьшение дисбалансов в срочности активов и пассивов кредитных организаций в условиях снижения структурного профицита ликвидности и сокращения срочности обязательств кредитных организаций. Возможность долгосрочного рефинансирования в Банке России создаст для банков дополнительные стимулы к реструктуризации текущих ссуд и выдаче новых долгосрочных кредитов.



Операции репо на сроки 1 месяц и 1 год будут проводиться ежемесячно в соответствии с установленным графиком. Принять участие в аукционах репо смогут все кредитные организации, уже имеющие в настоящее время возможность совершать операции репо с Банком России.



В обеспечение по операциям репо на сроки 1 месяц и 1 год будут приниматься включенные в Ломбардный список облигации федерального займа, а также облигации субъектов Российской Федерации и муниципальных образований с наивысшим кредитным рейтингом по национальной рейтинговой шкале. Сокращенный состав обеспечения по сравнению с операциями репо на короткие сроки обусловлен политикой риск-менеджмента Банка России.



Минимальная ставка по аукционам репо на срок 1 месяц установлена равной ключевой ставке Банка России, действующей на момент заключения сделки, увеличенной на 0.1 процентного пункта, при этом сложившаяся по итогам аукциона ставка не будет изменяться. По аукционам репо на срок 1 год установлена плавающая процентная ставка, равная ключевой ставке, увеличенной на 0,25 процентного пункта. В случае изменения ключевой ставки Банка России процентная ставка по заключенным годовым сделкам репо будет изменяться на величину изменения ключевой ставки.



Другие параметры аукционов репо на сроки 1 месяц и 1 год установлены по аналогии с действующими параметрами проводимых Банком России аукционов репо на более короткие сроки. Максимальный объём предоставления средств на каждом аукционе будет определяться исходя из текущей и прогнозируемой ситуации с ликвидностью банковского сектора.



"AK&M" от 14.05.2020