КАМАЗ запускает линию по производству защитных масок. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.



Новая автоматическая линия для изготовления защитных масок KN95 установлена на территории энергоремонтного цеха завода запасных частей и компонентов (ЗЗЧиК) КАМАЗа. Площадь нового участка - 80 кв м. Монтаж автоматической линии выполнен за два дня. Сегодня силами специалистов ЗЗЧиК ведутся пуско-наладочные работы. Проведён запуск линии в наладочном режиме, на холостом ходу. Проверена работоспособность транспортных систем, состоялась пробная обработка полотна. На очереди - производство опытной партии.



Поставщик оборудования - китайская компания Sinoped International (Liaoning) Co., Ltd. Габариты машины - 8600х2200х1500мм. Заявленная производительность линии - 2.4 тыс. шт в час. В качестве материала для изготовления масок будут использоваться спанбонд, мелтблаун, иглопробивной полиэстер, резинка и проволока. Сменная и суточная производительность станет известна после запуска и определения объёмов работ по наладке и обслуживанию оборудования. Автоматическая линия будет работать в трёхсменном режиме.



В группу компаний "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КамАЗ" 110 компаний, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства.



Основными акционерами являются ГК "Ростех", Avtoinvest Limited, Daimler, KAMAZ International Management, Европейский банк реконструкции и развития, Decodelement Services Limited.



"AK&M" от 15.05.2020