SWISS с начала июня возобновит полеты из Москвы и Санкт-Петербурга в Цюрих

SWISS с начала июня возобновит полеты из аэропортов "Домодедово" (Москва) и "Пулково" (Санкт-Петербург) в Цюрих. Об этом сообщил переврзчик.



Таким образом, возобновится выполнение четырёх рейсов из России в неделю. Введение этих новых рейсов - это часть общей программы возобновления полетов, которая на конец июня будет включать на 150 пунктов назначения больше, чем текущее расписание рейсов, которое было введено для возвращения путешественников домой и действие которого закончится 31 мая.



Авиакомпании, входящие в Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Eurowings), в июне значительно расширяют свое расписание, включив в него рейсы до ряда пунктов назначения по туристическим направлениям, а также большее количество межконтинентальных рейсов. К концу июня значительно расширится предложение для всех путешественников: им будут предложены рейсы до более чем 106 пунктов назначения в Германии и Европе, а также по более чем 20 межконтинентальным направлениям.



К концу июня авиакомпании Lufthansa Group планируют еженедельно выполнять около 1.8 тыс. рейсов до более чем 130 пунктов назначения по всему миру и обратно.



В первой половине июня возобновляется также выполнение дополнительных рейсов Lufthansa в Германию и Европу из Франкфурта в Ганновер, Майорку, Софию, Прагу, Манчестер, Биллунн, Ниццу, Будапешт, Ригу, Дублин, Краков, Бухарест и Киев. Из Мюнхена буду выполняться рейсы в Мюнстер-Оснабрюк, Зильт, Росток, Вену, Цюрих, Брюссель и Пальма-де-Майорку.



В первой половине июня расписание полетов будет включать 19 дальнемагистральных рейсов - на 14 больше, чем в мае. Таким образом, до середины июня Lufthansa, SWISS и Eurowings будут выполнять более 70 международных рейсов в неделю, что почти в четыре раза больше, чем в мае. На вторую половину июня запланировано возобновление еще нескольких дальнемагистральных рейсов.



Вместе с тем, Austrian Airlines приняла решение продлить приостановку регулярных рейсов еще на неделю - с 31 мая по 7 июня. Компания рассматривает возможность возобновления рейсов в июне. Brussels Airlines планирует с 15 июня возобновить часть рейсов.



В сообщении отмечается, что пассажиры могут столкнуться с ограничениями в связи с ужесточением требований к соблюдению правил гигиены и безопасности: например, может увеличиться время ожидания на контрольно-пропускных пунктах в аэропортах. Также до дальнейшего уведомления сохраняются ограничения в сфере предоставления услуг по обеспечению бортовым питанием. Кроме того, пассажиров все еще просят носить маску, закрывающую нос и лицо, на протяжении всего путешествия.



"AK&M" от 15.05.2020