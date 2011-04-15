Чистая прибыль группы "Самолет" по МСФО за 2019 год упала в 2.8 раза до 864.3 млн руб.

Чистая прибыль группы "Самолет" по МСФО за 2019 год в 2.8 раза до 864.3 млн руб. с 2.4 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.



Снижение обусловлено консервативной учетной политикой по начислению резервов, которая в будущем обеспечит устойчивые финансовые показатели, а также увеличением неденежных финансовых расходов.



Общая выручка компании составила 51.1 млрд руб. против 38.7 млрд руб. Рост на 32% обусловлен выводом в продажу новых проектов, ростом объема продаж и средней цены продаж, а также увеличением строительной готовности по текущим проектам и очередям.



Валовая прибыль за год выросла на 35% и составила 9.9 млрд руб., что связано как с увеличением выручки, так и растущей эффективностью управления себестоимостью строительства.



Операционная прибыль составила 5.1 млрд руб. против 2.6 млрд руб., на что, помимо рыночных факторов, во многом повлияла реформа корпоративного управления и повышение эффективности бизнес-процессов.



Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 71% и составил 7.5 млрд руб. по сравнению с 4.3 млрд руб.



Чистый долг составил 13.5 млрд руб. в результате перехода на проектное финансирование, успешного размещения выпуска облигаций на 3 млрд руб. и закрытия нескольких сделок по выкупу денежных потоков партнеров - владельцев земельных участков.



Основанная в 2012 году Группа "Самолет" является одним из крупнейших застройщиков Москвы и Московского региона. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России. Группа "Самолет" фокусируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры одновременно с первыми очередями проектов. С момента основания компанией сдано в эксплуатацию более 1.73 млн кв. м недвижимости. Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м. и продолжает расти.



"AK&M" от 15.05.2020