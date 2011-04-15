Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/05/2020
11:26

Чистая прибыль группы "Самолет" по МСФО за 2019 год упала в 2.8 раза до 864.3 млн руб.

Чистая прибыль группы "Самолет" по МСФО за 2019 год в 2.8 раза до 864.3 млн руб. с 2.4 млрд руб. годом ранее. Об этом сообщила компания.

Снижение обусловлено консервативной учетной политикой по начислению резервов, которая в будущем обеспечит устойчивые финансовые показатели, а также увеличением неденежных финансовых расходов.

Общая выручка компании составила 51.1 млрд руб. против 38.7 млрд руб. Рост на 32% обусловлен выводом в продажу новых проектов, ростом объема продаж и средней цены продаж, а также увеличением строительной готовности по текущим проектам и очередям.

Валовая прибыль за год выросла на 35% и составила 9.9 млрд руб., что связано как с увеличением выручки, так и растущей эффективностью управления себестоимостью строительства.

Операционная прибыль составила 5.1 млрд руб. против 2.6 млрд руб., на что, помимо рыночных факторов, во многом повлияла реформа корпоративного управления и повышение эффективности бизнес-процессов.

Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 71% и составил 7.5 млрд руб. по сравнению с 4.3 млрд руб.

Чистый долг составил 13.5 млрд руб. в результате перехода на проектное финансирование, успешного размещения выпуска облигаций на 3 млрд руб. и закрытия нескольких сделок по выкупу денежных потоков партнеров - владельцев земельных участков.

Основанная в 2012 году Группа "Самолет" является одним из крупнейших застройщиков Москвы и Московского региона. Компания включена в перечень системообразующих предприятий России. Группа "Самолет" фокусируется на реализации масштабных проектов комплексного освоения территорий и предусматривает строительство объектов социальной инфраструктуры одновременно с первыми очередями проектов. С момента основания компанией сдано в эксплуатацию более 1.73 млн кв. м недвижимости. Портфель проектов составляет более 12 млн кв. м. и продолжает расти.

"AK&M" от 15.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100