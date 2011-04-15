Boeing заключил контракты с ВМС США на $3.1 млрд

ВМС США заключили контракты с компанией Boeing на $3.1 млрд на поставку систем вооружения Harpoon и Standoff Land Attack Missile Expanded Response (SLAM ER) для того, чтобы поддержать продажу оружия и иностранной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales, FMS). Об этом говорится в сообщении Boeing.



Последний раз Boeing поставляла систему вооружения SLAM ER в 2008 году. В октябре 2019 года компания Boeing начала строительство нового сооружения площадью 35 тыс. кв. футов в качестве производственной базы для увеличения производства в рамках программ Harpoon и SLAM ER. Ожидается, что строительство будет завершено в 2021 году.



Компания Boeing является ведущей мировой авиакосмической корпорацией и крупнейшим производителем пассажирских самолётов. Кроме этого Boeing разрабатывает и выпускает военные вертолёты, электронные и оборонные системы, ракеты, спутники, современные информационные системы и системы связи.



Компания состоит из трёх основных подразделений: Boeing Commercial Airplanes; Boeing Defense, Space and Security; Boeing Global Services. Деятельность этих подразделений поддерживают следующие организации: Boeing Capital Corporation (по вопросам обеспечения финансирования), Shared Services Group (инфраструктурная поддержка) и Boeing Engineering, Operations & Technology (разработка, приобретение и внедрение инновационных технологий и процессов).



Штаб-квартира компании находится в Чикаго.

"AK&M" от 15.05.2020