Цены на бензин в Москве и Санкт-Петербурге за неделю, с 4 по 10 мая, не изменились

Цены на бензин автомобильный в Москве и Санкт-Петербурге за неделю, с 4 по 10 мая, не изменились. Об этом сообщил Росстат.



На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 38.9 до 44.66 руб., марки АИ-95 - от 41.9 до 49.25 руб., марки АИ-98 - от 49.99 до 54.83 руб. за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 41.2 до 43.76 руб., марки АИ-95 - от 44.6 до 47.66 руб., марки АИ-98 - от 52.8 до 54.86 руб. за литр.



Вместе с тем, снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Саранске и Краснодаре на 0.5% и 0.1% соответственно.



Рост цен на бензин автомобильный отмечен в Горно-Алтайске и Рязани - на 0.1%.



"AK&M" от 15.05.2020