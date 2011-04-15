Чистая прибыль Совкомфлота за I квартал по МСФО выросла на 65.6% до 116.1 млн

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" за I квартал 2020 года по МСФО выросла на 65.6% до 116.1 млн с 70.1 млн годом ранее. Об этом сообщила компания.



Валовая выручка увеличилась на 20.1% до 493.3 млн с 410.7 млн, чистая выручка на основе ТЧЭ (тайм-чартерный эквивалент) - на 25.1% до 389.5 млн с 311.3 млн, показатель EBITDA - на 39% до 287.5 млн с 206.8 млн.



Группа компаний "Совкомфлот" (группа СКФ) - крупнейшая судоходная компания России, одна из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот включает 146 судов общим дедвейтом 12.6 млн т. Свыше 80 судов обладают ледовым классом.



"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: "Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh (Индонезия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае.



Чистая прибыль Совкомфлота по МСФО за 2019 год составила $225.4 млн против убытка $45.6 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 9.6% до $1.665 млрд с $1.52 млрд, показатель EBITDA - на 41.7% до $823 млн с $580.7 млн.



"AK&M" от 15.05.2020