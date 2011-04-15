РЖД и Ircon International договорились о сотрудничестве

ООО "РЖД Интернешнл" и Ircon International Limited заключили меморандум о взаимопонимании. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Согласно меморандуму, стороны закладывают основы взаимовыгодного сотрудничества для определения, проработки и реализации комплексных инфраструктурных проектов в области железнодорожного транспорта на территории Республики Индии, а также третьих стран.



Для проработки перспективных проектов стороны договорились сформировать совместную российско-индийскую рабочую группу.



ООО "РЖД Интернешнл" - дочерняя компания ОАО "РЖД".

Ircon International Limited (IRCON) - дочерняя компания "Индийских железных дорог".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Уставный капитал составляет 2.388 трлн руб.



Чистая прибыль РЖД по МСФО за 2019 год выросла в 4.4 раза до 155.738 млрд руб. с 35.408 млрд руб. годом ранее. Доходы увеличились на 3.9% до 2.507 трлн руб. с 2.413 трлн руб. Прибыль до налогообложения составила 193.437 млрд руб. против 68.398 млрд руб.



"AK&M" от 15.05.2020