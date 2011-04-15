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15/05/2020
12:42

Банк "Санкт-Петербург" снижает ставки по ипотеке в рамках госпрограммы до 6%

Банк "Санкт-Петербург" снижает ставки по ипотечному кредитованию по программе государственного субсидирования. Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь зарплатным клиентам банка ипотека по госпрограмме доступна по ставке 6% годовых, остальным клиентам - по ставке 6.25%. Льготные ставки доступны во всех регионах присутствия банка. Программа действует до 1 ноября 2020 г. (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.

Максимальная сумма кредита, определённая в рамках программы, составит 8 млн руб для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области и Ленинградской области и 3 млн руб. - для других регионов страны. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок кредитования - до 30 лет. Выдачи по программе возможны, в том числе по ранее принятым решениям с действующим сроком.

"Банк "Санкт-Петербург" (ИНН 7831000027) - универсальный коммерческий банк, основан в 1990 году. В банке обслуживается более 1.8 млн частных лиц и 52 тыс. компаний в 64 офисах в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Калининграде, включая представительство в Новосибирске.




"AK&M" от 15.05.2020
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