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15/05/2020
12:43

В Москве построено 87 станций и 169 км линий метро за 10 лет

В Москве с 2011 года в столице построено 169 км новых линий и 87 станций метро с учётом Московского центрального кольца (МЦК), а также 10 электродепо для обслуживания поездов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Десять лет назад в столице стартовала одна из самых масштабных и динамичных программ развития метро. Темпы строительства столичной подземки остаются одними из самых высоких в мире", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, с 2011 года реконструировано и расширено пять действующих электродепо, а также построено пять новых.

"Сейчас продолжается активное строительство новых радиальных веток, а также реализация главного проекта - сооружения Большой кольцевой линии метро. БКЛ станет самой длинной линией подземки в мире", - отметил глава Стройкомплекса.

"AK&M" от 15.05.2020
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