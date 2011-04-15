В Москве построено 87 станций и 169 км линий метро за 10 лет

В Москве с 2011 года в столице построено 169 км новых линий и 87 станций метро с учётом Московского центрального кольца (МЦК), а также 10 электродепо для обслуживания поездов. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Десять лет назад в столице стартовала одна из самых масштабных и динамичных программ развития метро. Темпы строительства столичной подземки остаются одними из самых высоких в мире", - сказал А.Бочкарев.



По его словам, с 2011 года реконструировано и расширено пять действующих электродепо, а также построено пять новых.



"Сейчас продолжается активное строительство новых радиальных веток, а также реализация главного проекта - сооружения Большой кольцевой линии метро. БКЛ станет самой длинной линией подземки в мире", - отметил глава Стройкомплекса.



"AK&M" от 15.05.2020