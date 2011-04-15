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15/05/2020
13:09

Почти 105 км линий метро построят в Москве за 2020-2023 годы

В Москве с 2020 по 2023 год построят 104.8 км новых линий построят в рамках программы развития метро. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"За четыре года в столичном метро появятся 44 станции, а также построят и реконструируют пять электродепо", - сказал А.Бочкарев.

По его словам, к 2024 году протяжённость линий московской подземки составит около 560 км, а количество станций возрастёт до 306. За эти годы метро придёт во Внуково, Лианозово и район Северный, а также будет запущено движение по Большой кольцевой линии (БКЛ).

"Кроме того, начнётся сооружение перспективных линий - в Бирюлёво, Щербинку, Троицк и Рублёво-Архангельское. Благодаря таким темпам и масштабам строительства рядом с метро будут проживать более 90% москвичей, включая жителей новых территорий", - добавил А.Бочкарев.

Напомним, что за прошедшие десять лет в Москве построено 169 км линий и 87 станций метро и запущено Московское центральное кольцо.

"AK&M" от 15.05.2020
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