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15/05/2020
12:06

В развитие Новой Москвы до 2035 года инвестируют 7 трлн руб.

В развитие Новой Москвы до 2035 года инвестируют 7 трлн руб. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.

Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, 400 млрд руб. инвестировано из бюджета столицы в градостроительное развитие новых территорий столицы за семь лет.

По его словам, на эти средства построено восемь станций метро, новые дороги, социальные учреждения, объекты инженерной инфраструктуры.

Всего с 1 июля 2012 года в градостроительное развитие новых столичных округов вложено порядка 1.5 трлн руб., значительная часть этих инвестиций - внебюджетные, что говорит об инвестиционной привлекательности Новой Москвы.

"По нашим оценкам, около 2.8 трлн руб. составят инвестиции в строительство жилья, остальные средства будут направлены в инфраструктурные проекты, из них 1 трлн руб. в транспортную инфраструктуру и 622 млрд руб. в инженерную инфраструктуру", - пояснил В.Жидкин.

"AK&M" от 15.05.2020
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