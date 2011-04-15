В развитие Новой Москвы до 2035 года инвестируют 7 трлн руб. Об этом говорится в материалах Стройкомплекса.



Как отметил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении, 400 млрд руб. инвестировано из бюджета столицы в градостроительное развитие новых территорий столицы за семь лет.



По его словам, на эти средства построено восемь станций метро, новые дороги, социальные учреждения, объекты инженерной инфраструктуры.



Всего с 1 июля 2012 года в градостроительное развитие новых столичных округов вложено порядка 1.5 трлн руб., значительная часть этих инвестиций - внебюджетные, что говорит об инвестиционной привлекательности Новой Москвы.



"По нашим оценкам, около 2.8 трлн руб. составят инвестиции в строительство жилья, остальные средства будут направлены в инфраструктурные проекты, из них 1 трлн руб. в транспортную инфраструктуру и 622 млрд руб. в инженерную инфраструктуру", - пояснил В.Жидкин.



"AK&M" от 15.05.2020