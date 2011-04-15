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15/05/2020
12:24

ВСМПО-АВИСМА отметила резкое падение спроса на комплектующие для самолётов

ВСМПО-АВИСМА отметила резкое падение спроса на комплектующие для самолётов. Об этом говорится в сообщении компании.

Из-за пандемии коронавируса в мире резко упал спрос на комплектующие для самолётов, чтобы не допустить перепроизводства ВСМПО-АВИСМА сократила производственный план на 2020 год с 39 тыс. до 26.5 тыс. т товарной титановой продукции. Однако в сложившейся ситуации компания намерена развивать свои ключевые активы, включая и человеческий капитал, продолжить вкладывать ресурсы в технологии, оптимизацию и улучшение производства, чтобы быть готовой продолжить борьбу за увеличение доли на мировом рынке.

"В условиях неопределённости мы планируем жизнедеятельность наших заводов буквально "на ходу": информация с рынков сбыта меняется ежедневно, с учетом этих изменений еженедельно корректируются производственные планы, наши продажи-закупки пересматриваются каждый месяц. Производство ВСМПО-АВИСМА - огромный и сложный живой организм, который сегодня испытывает колоссальное давление внешних обстоятельств. Здесь нет мелочей и ничего нельзя упустить. Сейчас, как никогда важно принимать очень быстрые решения и оперативно их выполнять. Это сложно делать на "удалёнке". Необходимо личное присутствие и нормальный контакт с людьми", - прокомментировал назначенный и. о. гендиректора компании ВСМПО-АВИСМА Максим Кузюк, цитируемый в сообщении.

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" - крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих компаний стратегическим поставщиком. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту, блокпакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.

"AK&M" от 15.05.2020
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