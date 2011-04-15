На открытом рынке выкуплено более 33 млн акций/ГДР Роснефти. Об этом говорится в материалах компании.



"В марте мы начали реализацию программы приобретения собственных акций, в рамках которой к настоящему времени на открытом рынке было выкуплено более 33 млн акций/ГДР компании. Мы продолжаем реализацию этой программы в соответствии с ранее озвученными параметрами", - сообщила компания.



Кроме того, во II квартале 2020 года компанией была закрыта ранее объявленная сделка по передаче компании, на 100 % принадлежащей Правительству РФ, всех активов в Венесуэле, включая доли участия в добычных обществах Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, а также в нефтесервисных компаниях, коммерческих и торговых операциях. Деятельность компании в Венесуэле полностью прекращена.



В результате сделки общество группы ПАО "НК "Роснефть" со 100% долей участия стало владельцем 9.6% именных обыкновенных акций ПАО "НК "Роснефть".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Роснефть располагает крупнейшей сетью розничных продаж на территории России, включающей около 3000 АЗС/АЗК.



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, за 2019 год по МСФО выросла на 29% до 708 млрд руб. с 549 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных организаций и совместных предприятий увеличились на 5.3% до 8.676 трлн руб. с 8.238 трлн руб., показатель EBITDA - на 1.2% до 2.105 трлн руб. с 2.081 трлн руб.



"AK&M" от 15.05.2020