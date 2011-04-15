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15/05/2020
13:50

РФ подала в жалобу на суд Гааги по делу ЮКОСа

РФ подала в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, в которой требует отмены решения Апелляционного суда Гааги по иску мажоритарных акционеров бывшей НК "ЮКОС", обязывающего Россию выплатить $57 млрд в качестве возмещения якобы нанесённого им ущерба. Об этом сообщает Минюст РФ.

Российская Федерация убеждена, что выводы апелляционного суда неправомерны и не обоснованы.

Позиция РФ в кассационной жалобе основывается на ряде основных доводах.

Так, Апелляционный суд пренебрёг многочисленными фактами нарушения истцами антикоррупционного и "антиотмывочного" регулирования. Контроль над активами компании был получен экс-акционерами "ЮКОСа" с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа должностных лиц, отвечающих за её приватизацию. Более того, офшорные "компании-пустышки", контролируемые российскими гражданами, фактически не оплатили акции "ЮКОСа" и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику. При управлении "ЮКОСом" бывшими владельцами были допущены систематическое уклонение от уплаты налогов, нелегальный вывод активов за рубеж, отмывание денежных средств и прочие противоправные действия. Поэтому истцы, имея "грязные руки", не могут быть признаны добросовестными инвесторами в смысле Договора к Энергетической Хартии, на который они ссылаются. Помимо этого, представлены доказательства подкупа российскими олигархами основного свидетеля по делу.

Кроме того, в ходе арбитражного разбирательства компании-истцы ввели арбитров в заблуждение относительно конечных бенефициаров трех подставных компаний, подавших иски против Российской Федерации. Истцами на самом деле фактически являлись российские олигархи - бенефициары НК "ЮКОС". В суд были представлены неопровержимые доказательства связи российских граждан с истцами. Поэтому истцы не могут быть признаны иностранными инвесторами.

Помимо этого, судом было проигнорировано отсутствие недвусмысленного согласия Российской Федерации на арбитражное разбирательство по иску экс-акционеров "ЮКОСа". Суд допустил неправильную трактовку механизма временного применения Договора к Энергетической Хартии, содержащегося в его статье 45.

Решение Апелляционного суда Гааги не соответствует позиции Европейского Суда по правам человека, отмечает Минюст РФ. Последний в своих решениях неоднократно отвергал обвинения в адрес Российской Федерации в "политической мотивации" и "репрессивном характере" налоговых мер, принятых в отношении "ЮКОСа". ЕСПЧ подтвердил, что российские налоговые органы действовали законным образом при доначислении налогов в отношении этой компании. Апелляционный суд Гааги не учёл доказанного в ходе названных разбирательств массового ухода "ЮКОСа" от налогов и практически полностью проигнорировал многочисленные доказательства использования "ЮКОСом" "фирм-однодневок" в регионах с льготным налогообложением, подтвержденные указанными решениями ЕСПЧ.

Российская Федерация будет последовательно отстаивать свои интересы как в кассационной инстанции Нидерландов, так и в других юрисдикциях.

"AK&M" от 15.05.2020
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