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15/05/2020
14:17

Российское газовое общество предлагает создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва страны

Российское газовое общество предлагает создать в России систему хранилищ стратегического нефтяного резерва страны.

Как говорится в сообщении РГО, письмо с соответствующими технико-экономическими предложениями было направлено президентом РГО, председателем комитета Государственной Думы по энергетике Павлом Завальным в адрес заместителя министра энергетики Павла Сорокина.

Пандемия коронавируса и введенные по всему миру жесткие карантинные меры привели к обвальному снижению мирового спроса на нефть и падению нефтяных цен в первом полугодии 2020 года. В этих условиях резко возросло стратегическое значение нефтехранилищ, и в более выигрышном положении оказались те страны, в которых такие системы хранения нефти хорошо развиты, в частности США и Саудовская Аравия.

По оценкам экспертов РГО, проведших анализ перспектив развития систем стратегического хранения нефти на базе доступной информации из открытых источников, Россия на сегодня отстала в развитии таких систем от многих стран - импортеров и экспортеров нефти, при том, что национальная система подземного хранения газа в России развита очень хорошо. Создание аналогичной системы хранения нефти и нефтепродуктов является не только инструментом обеспечения энергетической безопасности, но эффективным и прибыльным бизнесом, который играет все большую роль в регулировании и балансировке мирового нефтяного рынка. В связи с этим, по мнению экспертов РГО, было бы целесообразно создать в стране сеть нефтехранилищ, способную хранить как минимум стратегический запас нефти в объёме не менее 10% от объёма годовой добычи нефти в РФ.

С учётом имеющихся в России опыта и технологий создания подземных хранилищ нефти в кавернах каменной соли, именно такой подход мог бы использоваться при реализации долгосрочного плана создания и развития нефтехранилищ. Он также является достаточно эффективным с экономической точки зрения, отмечается в сообщении.

Как полагает президент РГО Павел Завальный, создание системы стратегических и коммерческих нефтехранилищ в принципе может стать инструментом снижения негативных эффектов от вынужденного сокращения добычи нефти и консервации скважин. Также это позволит создать рыночный инструмент повышения гибкости российской нефтедобычи в условиях высокой неопределенности перспективного спроса на нефть и необходимости ручного регулирования мирового рынка. "РГО обратилось к крупнейшим компаниям нефтегазового комплекса - членам нашего общества, с предложением принять участие в комплексном исследовании проблемы и рассчитывает на поддержку министерства энергетики в изучении перспектив создания систем хранения нефти в России", заявил П.Завальный, цитируемый в сообщении.

"AK&M" от 15.05.2020
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