Промсвязьбанк установил ставку по ипотеке 6% на весь период действия "Госпрограммы 2020"

Промсвязьбанк продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.



Меньше чем за месяц банк получил около 2.6 тыс. заявок на сумму свыше 7 млрд руб. Наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.



По программе можно получить кредит на сумму до 8 млн руб. для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 3 млн руб. для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет от 20%.



ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".



"AK&M" от 15.05.2020