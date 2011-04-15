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15/05/2020
13:53

Промсвязьбанк установил ставку по ипотеке 6% на весь период действия "Госпрограммы 2020"

Промсвязьбанк продлил действие льготной ставки 6% в рамках государственной программы субсидирования ипотеки на первичном рынке до 1 ноября 2020 года. Об этом говорится в сообщении банка.

Меньше чем за месяц банк получил около 2.6 тыс. заявок на сумму свыше 7 млрд руб. Наибольший интерес к ипотеке на жилье комфорт-класса проявили клиенты в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

По программе можно получить кредит на сумму до 8 млн руб. для приобретения недвижимости на первичном рынке в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и до 3 млн руб. для остальных российских регионов. Размер первоначального взноса составляет от 20%.

ПАО "Промсвязьбанк" (ИНН 7744000912) основано в 1995 году. Основным акционером является "Промсвязь Капитал Б.В.".

"AK&M" от 15.05.2020
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