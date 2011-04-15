Абсолют Банк и ГК "ПИК" запустили совместную ипотечную программу

Абсолют Банк и ГК "ПИК" запустили совместную программу ипотечного кредитования "Берём проценты на себя" для клиентов Абсолюта и покупателей аккредитованных объектов компании ПИК. Об этом говорится в сообщении банка.



По программе "Берём проценты на себя" ставка клиента в течение первых двенадцати месяцев действия кредита составит 0.01%. На оставшийся срок ипотечная ставка - 6.5% годовых, если приобретаемое жильё подходит под условия "Госпрограммы 2020". Первоначальный взнос от 20.01%. При использовании материнского капитала размер взноса за счёт собственных средств также равен 20.01%. Максимальный срок кредита - 30 лет.



ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - ПАО "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры НПФ "Благосостояние").



"AK&M" от 15.05.2020