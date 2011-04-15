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15/05/2020
14:22

АВТОВАЗ с 18 мая возобновляет свою работу

АВТОВАЗ с 18 мая 2020 года возобновляет свою работу. Об этом сообщает профсоюз компании.

Так, в адрес профсоюзного комитета АВТОВАЗа поступил приказ "О работе с 18 по 31 мая 2020 года". В соответствии с приказом, а также в связи с продлением ограничительных мер в области до конца мая, графики сменности сохраняются такие же, как были в период с 13 по 30 апреля.

По новым графикам будет организована доставка работников на работу и с работы, работа столовых и детских садов (в режиме дежурных групп).

АВТОВАЗ (ИНН 6320002223) - лидер автомобилестроения в России. Производственные мощности компании позволяют выпускать свыше 800 тыс. автомобилей в год.

Группа АВТОВАЗ входит в состав альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырёх брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевск - ООО "ЛАДА Ижевск".

"AK&M" от 15.05.2020
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