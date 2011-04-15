Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/05/2020
14:13

Ингосстрах в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов, пострадавших от урагана в Чите

Филиал Ингосстраха в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало во время штормового ветра в Чите. Об этом говорится в сообщении страховой компании.

13 мая 2020 года на Читу обрушился ураган. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Кроме того, в результате сильных порывов ветра были повалены деревья, опоры ЛЭП, оборваны провода, сорваны крыши с нескольких жилых домов, детских садов, школ. В этот день скорость ветра в Чите составила 27-29 м/с.

По состоянию на 15 мая, в филиал Ингосстраха в Чите поступили заявления от трёх корпоративных клиентов. Предварительный размер заявленного ими ущерба – около 3 млн руб. В частности, ураган повредил кровлю здания, камеру видеонаблюдения, спутниковую антенну у одного из корпоративных клиентов. По другому заявлению - сильные порывы ветра нанесли ущерб крыше здания, оконному остеклению, двери, системе видеонаблюдения, отделке здания и складу. Ещё один корпоративный клиент заявил о повреждении кровли здания на площади 400 кв. м.

Филиал Ингосстраха в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов в офисе урегулирования убытков.

При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото- или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта. В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию.

Подать заявление о страховом случае также можно в режиме онлайн, воспользовавшись приложением IngoMobile. Пользователь выбирает договор, по которому хочет заявить о происшествии, заполняет всю информацию, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного имущества и необходимые документы.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 15.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100