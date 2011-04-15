Ингосстрах в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов, пострадавших от урагана в Чите

Филиал Ингосстраха в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов, имущество которых пострадало во время штормового ветра в Чите. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



13 мая 2020 года на Читу обрушился ураган. По предварительным данным, пострадали 3 человека. Кроме того, в результате сильных порывов ветра были повалены деревья, опоры ЛЭП, оборваны провода, сорваны крыши с нескольких жилых домов, детских садов, школ. В этот день скорость ветра в Чите составила 27-29 м/с.



По состоянию на 15 мая, в филиал Ингосстраха в Чите поступили заявления от трёх корпоративных клиентов. Предварительный размер заявленного ими ущерба – около 3 млн руб. В частности, ураган повредил кровлю здания, камеру видеонаблюдения, спутниковую антенну у одного из корпоративных клиентов. По другому заявлению - сильные порывы ветра нанесли ущерб крыше здания, оконному остеклению, двери, системе видеонаблюдения, отделке здания и складу. Ещё один корпоративный клиент заявил о повреждении кровли здания на площади 400 кв. м.



Филиал Ингосстраха в Забайкальском крае принимает заявления от клиентов в офисе урегулирования убытков.



При обнаружении факта повреждения застрахованного имущества клиентам компании следует зафиксировать полученные повреждения одним из доступных способов: произвести фото- или видеосъемку объекта с отображением текущей даты и координат геопозиции. Если опция автоматического определения местоположения на смартфоне/фотоаппарате недоступна, следует захватить в объектив камеры домовые знаки (адресные таблички) для идентификации застрахованного объекта. В дальнейшем страхователю необходимо в течение 7-ми календарных дней направить письменное заявление (извещение) о наступлении страхового случая в страховую компанию.



Подать заявление о страховом случае также можно в режиме онлайн, воспользовавшись приложением IngoMobile. Пользователь выбирает договор, по которому хочет заявить о происшествии, заполняет всю информацию, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденного имущества и необходимые документы.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 15.05.2020