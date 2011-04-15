Москва приобрела производителя медицинских масок КИТ

Москва приобрела ООО "Компания инновационных технологий". Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова и одного из бывших топ-менеджеров компании.



"Компания инновационных технологий" (КИТ) производит треть медицинских масок в России. Производство медицинских масок - главный профиль ООО КИТ. По сравнению с началом года фирма нарастила выпуск более чем в 2 раза до 1 млн медицинских масок в сутки.



В течение года компания увеличит мощности до 2-3 млн штук в день. Москве сейчас нужно около 4 млн штук в день.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 15.05.2020