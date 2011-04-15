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15/05/2020
15:24

Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул

Банк России выявил недостатки при предоставлении гражданам кредитных каникул, говорится в сообщении регулятора.

"Несмотря на то что доля одобрения банками и МФО заявок на кредитные каникулы и реструктуризации постоянно растет и большинство кредиторов относятся к этой задаче ответственно, все же некоторые из них позволяют себе недобросовестное поведение по отношению к заемщикам", - подчеркивает ЦБ.

Банк России направил кредиторам информационное письмо, в котором указывает на недопустимость таких практик и рекомендует улучшить качество информирования заемщиков.

По данным поведенческого надзора, некоторые кредиторы неточно информируют граждан о порядке и условиях получения кредитных каникул, а заемщикам, которые вполне соответствуют критериям закона, предлагают собственные, менее выгодные программы реструктуризации.

Не все граждане понимают разницу между кредитными каникулами по закону и реструктуризацией кредита или займа по собственной программе кредитора, и кредиторы не разъясняют людям эти особенности. Иногда информация о различных возможностях реструктурировать кредит или заем или вовсе не размещается на сайте финансовой организации, или скрыта в глубине сайта, сообщает Банк России.

Помимо этого, выявлены случаи, когда заемщиков приглашают с документами в офис, отказываясь принимать заявление о кредитных каникулах дистанционно, хотя должны это делать в соответствии с законом и рекомендациями ЦБ.

Банк России рекомендовал кредиторам информировать заемщиков всеми возможными способами обо всех существующих вариантах реструктуризации, а также о порядке начисления процентов и возвращения к графику платежей, всех правилах и особенностях оформления различных видов кредитных каникул, отсрочек и льгот. Заемщик должен понимать разницу между альтернативными способами реструктуризации, а кредитор - фиксировать волю клиента при выборе такой реструктуризации, говорится в письме регулятора.

"AK&M" от 15.05.2020
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