Москва заключит контракт с "Вимм-Билль-Данн".

Как сообщила пресс-служба ГБУ "ГАУИ", Москва подпишет первый офсетный контракт в пищевой промышленности, в рамках которого в создание и модернизацию производства продуктов питания для детей и кормящих женщин в столице будет вложено не менее 2.1 млрд руб. Победителем конкурса на право заключения офсетного контракта стала компания "Вимм-Билль-Данн".



"Для Москвы этот офсетный контракт станет уже четвёртым. Первые два контракта были заключены в фармацевтике. По ним в городе строятся новые заводы по производству лекарственных препаратов для лечения онкологических, кардиологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Еще по одному офсету в городе создается импортозамещающее производство медицинских изделий для стомированных больных. Совокупный объём инвестиций по уже подписанным контрактам составляет 9.8 млрд руб., еще не менее 2.1 млрд руб. вложит в город предприятие пищевой промышленности", - отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, цитируемый в сообщении.



"Вимм-Билль-Данн" с 2022 года в течение 8 лет будет производить и поставлять городу продукты для детей и кормящих женщин. "По условиям конкурса будет создано производство 38 наименований продуктов - молоко, соки, фруктовые, овощные, мясные и мясорастительные пюре, каши, творог, кефир, кисломолочная смесь и сухая смесь, которые поставляются через молочно-раздаточные пункты города", - сказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.



Преимущества офсета для города - это импортозамещение в социально значимых сферах, увеличение налогооблагаемой базы, экономия бюджетных средств, так как в результате конкурсных процедур снижается цена закупаемой продукции, а в дальнейшем - и цены последующих госконтрактов. Для инвестора подписание офсета - это высокая надёжность покупателя, долгосрочная гарантия сбыта локализуемой продукции и последующее включение в региональный реестр единственных поставщиков.



"Одной из главных целей офсетного контракта является стимулирование вложений средств бизнеса в новые предприятия или модернизацию существующих мощностей. По закону о контрактной системе, офсетный контракт может быть заключен на срок до 10 лет, минимальный объем инвестиций - 1 млрд руб., поставляемый товар должен быть российского происхождения, то есть с высокой степенью локализации", - пояснил директор Городского агентства управления инвестициями Леонид Кострома.



Наряду со здравоохранением и пищевой промышленностью, Москва планирует заключать офсеты в таких отраслях, как транспорт, техника и материалы для жилищно-коммунального хозяйства, IT-оборудование.



АО "Вимм-Билль-Данн" является крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России, в том числе с 2001 года выпускает детское питание. В 2016 году предприятие получило статус промышленного комплекса.



"AK&M" от 15.05.2020