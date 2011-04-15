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15/05/2020
15:29

АК&М подготовило рейтинг M&A ТОП-10 по итогам I квартала

АК&М подготовило рейтинг M&A ТОП-10 по итогам I квартала 2020 года. Крупнейшей сделкой стало февральское приобретение компанией "Онега Холдинг" у госкорпорации "ВЭБ.РФ" 99.57% акций АО "Междуречье", основного добывающего актива холдинга "Сибуглемет", за $3.56 млрд.

Второе место заняла сделка по консолидации 73.4% акций "Юнипро" финской Fortum путем поэтапного выкупа их у германского концерна Uniper.

На третьем месте - приобретение "Объединенной машиностроительной группой" (ОМГ) Дмитрия Стрежнева активов группы ГАЗ - 100% "Автомобильного завода "Урал" и 100% холдинга "РМ-Терекс" оценочной стоимостью $521 млн.

На четвертом месте - покупка группой компаний "Самолет" земли под строительство жилого кластера на Варшавском шоссе площадью 87.7 га оценочно за $356.9 млн.

Пятое место заняла покупка Nakilep Overseas (Романа Троценко) компании Geopromining (ООО "ГеоПроМайнинг"), цена сделки ориентировочно составила $344.8 млн.

По оценкам аналитиков AK&M, сумма 10 крупнейших сделок составляет около $7.7 млрд. Это 80% от всего объема рынка по итогам I квартала 2020 года. Напомним, что в I квартале зафиксировано 110 сделок на $9.6 млрд.

Подробно об итогах рынка M&A за I квартал 2020 года читайте в 265-м выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений". Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe


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