АК&М подготовило рейтинг M&A ТОП-10 по итогам I квартала 2020 года. Крупнейшей сделкой стало февральское приобретение компанией "Онега Холдинг" у госкорпорации "ВЭБ.РФ" 99.57% акций АО "Междуречье", основного добывающего актива холдинга "Сибуглемет", за $3.56 млрд.



Второе место заняла сделка по консолидации 73.4% акций "Юнипро" финской Fortum путем поэтапного выкупа их у германского концерна Uniper.



На третьем месте - приобретение "Объединенной машиностроительной группой" (ОМГ) Дмитрия Стрежнева активов группы ГАЗ - 100% "Автомобильного завода "Урал" и 100% холдинга "РМ-Терекс" оценочной стоимостью $521 млн.



На четвертом месте - покупка группой компаний "Самолет" земли под строительство жилого кластера на Варшавском шоссе площадью 87.7 га оценочно за $356.9 млн.



Пятое место заняла покупка Nakilep Overseas (Романа Троценко) компании Geopromining (ООО "ГеоПроМайнинг"), цена сделки ориентировочно составила $344.8 млн.



По оценкам аналитиков AK&M, сумма 10 крупнейших сделок составляет около $7.7 млрд. Это 80% от всего объема рынка по итогам I квартала 2020 года. Напомним, что в I квартале зафиксировано 110 сделок на $9.6 млрд.



Подробно об итогах рынка M&A за I квартал 2020 года читайте в 265-м выпуске бюллетеня "Рынок слияний и поглощений". Ознакомиться с условиями подписки на бюллетень можно на странице в интернете http://mergers.akm.ru/pages/subscribe





AK&M "Рынок слияний и поглощений"