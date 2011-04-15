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15/05/2020
15:51

Правительство смягчило требования по льготным кредитам для экспортёров сельхозпродукции

Правительство РФ смягчило требования по льготным кредитам для экспортёров сельхозпродукции. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Правительства Андрей Белоусов.

Сельхозпредприятия, заключившие соглашения о повышении конкурентоспособности, продолжат пользоваться льготными кредитами, даже если не смогут выполнить обязательства по экспорту продукции за 2020 год.

Соглашения о повышении конкурентоспособности – один из инструментов федерального проекта "Экспорт продукции АПК". Они открывают агробизнесу доступ к кредитам по льготным ставкам в обмен на обязательства по наращиванию экспорта сельхозтоваров.

При этом, если агрофирма не достигает зафиксированных в соглашении показателей, банк пересматривает ставку по кредиту с льготной на коммерческую. Благодаря изменению механизма госсубсидирования это правило будет приостановлено на 2020 год.

Мера направлена на поддержку сельхозпроизводителей, терпящих убытки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

"AK&M" от 15.05.2020
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