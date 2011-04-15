Чемпионат России по футболу возобновится в июне. Сезон Тинькофф РПЛ возобновится 21 июня 2020 года, сообщает Российский футбольный союз.



Места проведения матчей пока неизвестны. Тинькофф РПЛ - новое название чемпионата России.







"AK&M" от 15.05.2020