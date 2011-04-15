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Чемпионат России по футболу возобновится в июне. Сезон Тинькофф РПЛ возобновится 21 июня 2020 года, сообщает Российский футбольный союз.
Места проведения матчей пока неизвестны. Тинькофф РПЛ - новое название чемпионата России.
"AK&M" от 15.05.2020