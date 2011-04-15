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15/05/2020
16:05

В Москве могут разрешить работу каршеринга со сроком аренды от 5 дней

Правительство Москвы и Роспотребнадзор обсуждают возможность частично разрешить работу каршеринга - при условии минимального срока аренды автомобиля от 5 дней, сообщает Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Так, машиной можно будет пользоваться в течение рабочей недели и более.

Слухи о возможном возобновлении работы с 18 мая, однако не соответствуют действительности - вопрос будет вынесен в управление Роспотребнадзора по Москве - только после их согласования и при выполнении компаниями краткосрочной аренды их требований возможна работа сервиса, также это должно быть отражено в указе мэра. В планах - после каждой аренды автомобиль должен сниматься с линии и направляться на полную дезинфекцию строго по рекомендациям и инструкциям, разработанным Роспотребнадзором.

Парковка для пользователей будет бесплатной, для поездок нужно будет обязательно оформлять пропуск на автомобиль и указать его в приложении оператора каршеринга перед началом аренды.

"Мы планируем разрешить работу операторам каршеринга при условии, что их автомобили будут брать в аренду минимум на 5 дней. То есть это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды. Второе условие - это строгое соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по проведению противоэпидемических мероприятий. Мы планируем, что машины после завершения использования будут снимать с линии и обязательно отправлять на полную дезинфекцию по рекомендациям Роспотребнадзора. При этом мы организуем контроль, как над уборкой, так и над соблюдением минимального срока среднесрочной аренды. Для операторов во время запрета работы мы сохраняли льготу на парковку на улицах города - она остаётся бесплатной для пользователей", - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, цитируемый в сообщении.

Согласно указу мэра Москвы, с 22 апреля работа операторов каршеринга приостановлена. Точная дата разрешения на работу автомобилей краткосрочной аренды будет определена в указе мэра Москвы. Основное требование - безусловное выполнение компаниями требования управления Роспотребнадзора по Москве.

"AK&M" от 15.05.2020
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