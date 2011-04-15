Москва приступает к массовому бесплатному скринингу на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте столичного мэра Сергея Собянина.



Согласно новым правилам, работодатели действующих предприятий должны еженедельно проводить выборочное тестирование своих сотрудников.



Развернута сеть амбулаторных КТ-центров, которые провели уже порядка 100 тыс. исследований легких для выявления вирусной пневмонии - важнейшего клинического проявления болезни.



Мэр отмечает, что этих методов недостаточно. Потому что они не позволяют понять, сколько людей уже переболели, в том числе бессимптомно. У скольких людей выработался иммунитет к коронавирусу.



Новым методом получения этой информации станет исследование популяционного иммунитета - тестирование (скрининг) жителей Москвы на наличие антител к новой коронавирусной инфекции.



Тестирование будет осуществляться ИФА-методом (иммуноферментный анализ), который позволяет выявить наличие либо отсутствие в крови пациента антител IgM (маркер наличия коронавирусной инфекции) и IgG (маркер иммунитета к коронавирусной инфекции).



Для проведения тестирования Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови. К концу мая общая мощность городской системы ИФА-тестирования превысит 200 тыс. анализов в сутки.



Забор крови для тестирования будет осуществляться в 30 взрослых поликлиниках (в среднем по 3 - в каждом административном округе). В каждой поликлинике будет открыто по 2 процедурных кабинета.



Каждые несколько дней примерно 70 тыс. москвичей будут получать приглашение на бесплатную сдачу анализа.



Отбор жителей будет осуществляться случайным образом в соответствии с возрастной структурой населения Москвы и с учетом округа проживания, а приглашения - рассылаться на электронную почту или с помощью sms.



Чтобы сдать кровь, необходимо будет записаться онлайн, перейдя по ссылке, указанной в приглашении.



Результаты скрининга будут подводиться еженедельно - в целом по городу и в разрезе административных округов.



"В каждый конкретный момент времени мы будем точно знать, какая доля москвичей переболела коронавирусом и приобрела иммунитет, сколько человек инфицированы или имеют подозрение на коронавирус. И главное - какова реальная динамика распространения инфекции", отметил мэр.



Эти данные будут публиковаться на портале mos.ru и станут основой для принятия управленческих решений, связанных с планированием работы медицинской системы и сохранением либо смягчением действующих ограничений.



И, разумеется, москвичи, пройдя ИФА-тестирование, получат информацию о собственном иммунном статусе. При необходимости будут сделаны уточняющие ПЦР-тесты, установлен диагноз и проведено лечение. Потенциальные носители инфекции должны будут брать больничный и проходить самоизоляцию.



В ближайшее время будет разработан механизм оперативной публикации результатов ИФА-теста в электронной медицинской карте пациентов.





"AK&M" от 15.05.2020