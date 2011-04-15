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15/05/2020
17:30

Новая дорога в 2022 году соединит поселение Внуковское с Ново-Переделкино

Новая дорога в 2022 году соединит поселение Внуковское с Ново-Переделкино. Об этом говорится в сообщении Стройкомплекса.

Эстакаду планируется построить в составе нового дублёра Боровского шоссе над планируемым участком автодороги "Солнцево-Бутово-Видное", сообщил руководитель Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, слова которого приводятся в сообщении.

"Это будет современная четырёхполосная трасса с разрешенной скоростью движения 80 км/ч. Сложнейшим её элементом станет 75-метровая эстакада над перспективным участком магистрали СБВ, который соединит Киевское и Боровское шоссе. Дублёр улучшит транспортную доступность станции метро "Новопеределкино" и значительно разгрузит Боровское шоссе", - уточнил В.Жидкин.

По его словам, дублёр Боровского шоссе протянется от улицы Новоорловская в районе Ново-Переделкино, пересечёт трассу "Солнцево-Бутово-Видное" и примкнет к автодороге "город Московский" - деревня Рассказовка".

"Протяжённость трассы составит 2.1 км. Дорожники оборудуют пешеходные тротуары, проложат велодорожку длиной 1.7 км, установят наружное освещение, шумозащитные экраны, четыре светофора и две автобусные остановки", - дополнил В.Жидкин.

Проектирование дороги планируется завершить до конца 2020 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.

"Девелоперы возобновляют работы на строительных площадках Новой Москвы после снятия режима ограничений, связанных с COVID-19. В первую очередь это касается жилья и инфраструктурных объектов. Работы будут проводиться с соблюдением мер по нераспространению коронавируса.

Все специалисты в полном объёме обеспечены индивидуальными средствами защиты", - подчеркнул В.Жидкин.

"AK&M" от 15.05.2020
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