В Москве возобновлено строительство развязки на пересечении СВХ с Ярославским шоссе. Об этом заявил руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными и организационными требованиями. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил закончить строительство Северо-Восточной хорды в 2022 году", - сказал Р.Загрутдинов.



По его словам, продолжилась сборка металлоконструкций пролета эстакады съезда с основного хода СВХ на шоссе.



"Эстакада длиной 720 м является частью правоповоротного съезда с СВХ при следовании со стороны Открытого шоссе на Ярославское шоссе в сторону Московской области. Она пересечет дорогу на подъезде к железнодорожной линии, а также ж/д пути Ярославского направления Московской железной дороги", - уточнил Р.Загрутдинов.



На остальных эстакадах завершается бетонирование опор, идет сборка металлоконструкций.



В рамках проекта на развязке построят и реконструируют более 4.8 км дорог.



Здесь возведут: эстакаду основного хода длиной 387 м; эстакаду на левоповоротном съезде на хорду с Проспекта Мира в сторону центра по направлению к Открытому шоссе длиной 539 м; три эстакады на правоповоротном съезде с основного хода СВХ на Ярославское шоссе длиной 1475 м. Кроме того, реконструируют два подземных пешеходных перехода: на улице Проспект Мира, дом 222 и на Ярославском шоссе, дом 2.



"AK&M" от 15.05.2020