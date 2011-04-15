В Москве завтра, 16 мая, пройдёт масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.



П.Бирюков уточнил, что общегородская дезинфекция займет около четырех часов. За это время специалистам комплекса городского хозяйства предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей.



"Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - сказал заммэра.



Особое внимание будет уделяться обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, площадкам у входов и вестибюлей метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта. Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории центров госуслуг, станции водоподготовки и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.



Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении дезинфекции примут участие около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 4.5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8.3 тыс. различных распылителей.



Все сотрудники будут соблюдать правила личной безопасности, использовать защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.



Масштабные дезинфекции города проводятся еженедельно, начиная с конца марта. Кроме того, ежедневно проходит уборка подъездов многоквартирных домов. Сотрудники специальными препаратами обрабатывают дверные ручки, домофоны, перила лестниц и пандусов, почтовые ящики, мусоропроводы и лифты. Также ежедневно проводится дезинфекция столичного общественного транспорта и вестибюлей метро.



"AK&M" от 15.05.2020