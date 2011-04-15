Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/05/2020
17:26

В Москве завтра, 16 мая, пройдёт масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств

В Москве завтра, 16 мая, пройдёт масштабная дезинфекция дорог и общественных пространств. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, сообщила столичная мэрия.

П.Бирюков уточнил, что общегородская дезинфекция займет около четырех часов. За это время специалистам комплекса городского хозяйства предстоит обработать более 300 млн кв. м различных площадей.

"Будет проведена сплошная обработка дезинфицирующими препаратами асфальтобетонных и плиточных покрытий всех дорог, тротуаров, парковок, дворовых территорий и межквартальных проездов", - сказал заммэра.

Особое внимание будет уделяться обработке территорий лечебно-профилактических учреждений, площадкам у входов и вестибюлей метро, транспортно-пересадочных узлов и остановок общественного транспорта. Кроме того, тщательно продезинфицируют общественные туалеты, территории центров госуслуг, станции водоподготовки и станции очистки сточных вод, объекты по обращению с отходами.

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в проведении дезинфекции примут участие около 70 тыс. сотрудников коммунальных служб. В недоступных для техники местах обработку выполнят вручную комплексные бригады. В общей сложности будет задействовано более 4.5 тыс. единиц поливомоечной техники и 8.3 тыс. различных распылителей.

Все сотрудники будут соблюдать правила личной безопасности, использовать защитную одежду, резиновую обувь и перчатки, очки и респираторы.

Масштабные дезинфекции города проводятся еженедельно, начиная с конца марта. Кроме того, ежедневно проходит уборка подъездов многоквартирных домов. Сотрудники специальными препаратами обрабатывают дверные ручки, домофоны, перила лестниц и пандусов, почтовые ящики, мусоропроводы и лифты. Также ежедневно проводится дезинфекция столичного общественного транспорта и вестибюлей метро.

"AK&M" от 15.05.2020
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100