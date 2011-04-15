Эксперты БЕАТА обновили проект транспортного плана Баренцева региона

В рамках сотрудничества Норвегии, России, Финляндии и Швеции в Баренцевой/Евроарктической транспортной зоне (БЕАТА) согласован проект Cовместного транспортного плана Баренцева региона. Об этом сообщил Минтранс РФ.



В сотрудничество вовлечены северные регионы стран БЕАТА с суровым климатом и относительно низкой плотностью населения. В России это Архангельская и Мурманская области, Республики Карелия и Коми, а также Ненецкий автономный округ.



Норвегия, Швеция, Финляндия и Россия стремятся создать эффективную и устойчивую транспортную систему с надёжной внутренней связью между странами региона и каналом связи с мировыми рынками. Основная цель проекта - обеспечить соответствие роста транспортной системы глобальным целям устойчивого развития ООН, включая безопасность дорожного движения.



Транспортная система должна развиваться с учётом потребностей населения Баренцева региона, транспортных операторов и промышленных предприятий, климатических и географических особенностей, а также создавать новые возможности для ключевых отраслей экономики и туризма.



Проект плана содержит предложения о развитии автодорожной, железнодорожной, морской и воздушной транспортной сети, описывает 16 трансграничных маршрутов на севере Европы и предлагает меры по их развитию.



На территории России документ охватывает следующие маршруты: Петрозаводск-Мурманск-Киркенес (автомобильный и частично железнодорожный маршрут); Воркута-Котлас-Сыктывкар-Архангельск-Вартиус-Оулу (маршрут частично автомобильный, частично - железнодорожный); Архангельск-Мурманск-Европейский континент (морской маршрут); Рованиеми-Салла-Кандалакша (автомобильный маршрут); Мурманск - Райа-Йоосеппи - Ивало (автомобильный маршрут); Каяни-Петрозаводск (автомобильный и железнодорожный маршрут); авиасообщение в Баренцевом регионе.



Автомобильные дороги играют роль важнейших внутренних связующих каналов для сотрудничества между рассредоточенными населёнными пунктами в регионе, особенно для перевозки людей и распределения потребительских товаров.



Трасса E-105, которая берет своё начало в норвежском Киркенесе, является важнейшей автомагистралью в Баренцевом регионе. Автодорога соединяет населенные пункты Мурманской области и Карелии с Москвой и Санкт-Петербургом. К югу от Петрозаводска трасса Е-105 проходит до Черного моря и открывает доступ к транспортным системам нескольких стран.



Важнейшую роль для перевозки контейнерных и сырьевых грузов, а также пассажиров, играют Октябрьская и Северная железные дороги.



Значительные объемы грузов между центральной частью России и зарубежными странами идут через порты Мурманска и Архангельска.



В России реализуются программы развития Арктического региона с учетом развития акватории Северного морского пути (СМП). Транспортная стратегия России до 2030 года предполагает рост грузооборота в российских морских портах Арктики и увеличение объемов грузов, перевозимых по СМП.



В плане также обозначено повышение для отечественных и зарубежных туристов транспортной доступности жемчужин Русского Севера - островов Кижи, Валаам, Соловки, а также национальных парков, арктической тундры и других северных регионов.



Важно также развивать трансграничные перевозки общественным транспортом между популярными туристическими направлениями в Баренцевом регионе, отмечается в сообщении.



В рамках транспортного взаимодействия стран БЕАТА реализуется множество проектов в области интеллектуальных транспортных систем. В частности, по инициативе российской стороны ведется сотрудничество в области внедрения систем экстренного реагирования при авариях на формируемых международных автомобильных маршрутах Баренцева региона. Цель данной работы - повысить уровень безопасности дорожного движения. В рамках сотрудничества в Совете Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) российская и финляндская стороны проводят сопряжение системы экстренного реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" с Общеевропейской системой экстренного реагирования при авариях e-Call (ЕС).



Ещё одним российским приоритетом является взаимодействие в области образования и подготовки кадров для предприятий транспортного комплекса, работающих в арктических широтах. Эту работу, опираясь на решения встреч министров транспорта СБЕР и проект Совместного транспортного плана Баренцева региона, Минтранс России проводит совместно с российскими транспортными ВУЗами - Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, Северным (Арктическим) федеральным университетом, Российским университетом транспорта.



Экспертами также были проанализированы основные недостатки транспортной системы Баренцева региона. В результате предложен ряд мер, предусматривающих как работу на региональном и национальном уровне, так и совместную координацию усилий стран БЕАТА.



"AK&M" от 15.05.2020