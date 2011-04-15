Средний чек россиян, вопреки традициям, в апреле продемонстрировал рост

В апреле, вопреки традиции последних трёх лет, средний чек россиян продемонстрировал рост. Об этом говорится в сообщении исследовательского холдинга "Ромир".



За месяц его размер увеличился на 31 руб. (+5.4%), достигнув 601 руб.





AK&M Антикризис