Посольство России в Австрии с 18 мая возобновляет приём в консульском отделе

Посольство России в Австрии с 18 мая 2020 года возобновляет приём в консульском отделе. Об этом сообщает ДСКЦ МИД РФ.



Работа возобновляется для оказания консульских услуг, кроме оформления виз.



Приём осуществляется только по предварительной записи через http://wien.kdmid.ru.





"AK&M" от 15.05.2020