Посольство России в Австрии с 18 мая возобновляет приём в консульском отделе

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Посольство России в Австрии с 18 мая 2020 года возобновляет приём в консульском отделе. Об этом сообщает ДСКЦ МИД РФ.
Работа возобновляется для оказания консульских услуг, кроме оформления виз.
Приём осуществляется только по предварительной записи через http://wien.kdmid.ru.
"AK&M" от 15.05.2020