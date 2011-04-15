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15/05/2020
17:50

Консульский отдел Посольства РФ в Греции возобновляет приём граждан с 18 мая

Консульский отдел Посольства России в Греции возобновляет приём граждан с 18 мая 2020 года. Об этом сообщает ДСКЦ МИД РФ.

Вход на территорию Консульского отдела допускается при наличии у посетителей медицинской маски и перчаток.

Кроме того, генеральное консульство России в Дубае открылось с 12 мая только на выдачу готовых документов с 10:00 до 13:00 с понедельника по четверг. Посещение Генконсульства - в маске и защитных перчатках.


"AK&M" от 15.05.2020
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