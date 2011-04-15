Консульский отдел Посольства РФ в Греции возобновляет приём граждан с 18 мая

Консульский отдел Посольства России в Греции возобновляет приём граждан с 18 мая 2020 года. Об этом сообщает ДСКЦ МИД РФ.



Вход на территорию Консульского отдела допускается при наличии у посетителей медицинской маски и перчаток.



Кроме того, генеральное консульство России в Дубае открылось с 12 мая только на выдачу готовых документов с 10:00 до 13:00 с понедельника по четверг. Посещение Генконсульства - в маске и защитных перчатках.





"AK&M" от 15.05.2020