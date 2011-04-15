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15/05/2020
17:58

Чистая прибыль Московской Биржи по МСФО в I квартале увеличилась на 90.7% до 5.904 млрд руб.

Чистая прибыль ПАО "Московская Биржа" по МСФО в I квартале 2020 года увеличилась на 90.7% до 5.904 млрд руб., свидетельствует сообщение биржи.

Капитализация рынка акций на 31 марта 2020 года составила 39.73 трлн руб. Комиссионные доходы на рынке акций выросли на 169.6%, до рекордного уровня в 1.117 трлн руб., за счёт увеличения объёмов биржевых торгов до максимальной за всю историю компании отметки.

Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли на 21.9%, объёмы торгов увеличились на 36.2% по сравнению с I кварталом 2019 года (без учёта однодневных облигаций), в основном за счёт роста объёмов торгов на вторичном рынке ОФЗ. Изменение эффективной комиссии на рынке облигаций обусловлено снижением доли первичных размещений в общем объёме торгов и небольшим объёмом размещений корпоративных облигаций.

Объём торгов на денежном рынке вырос на 20.3%, при этом комиссионные доходы снизились на 2.8%. Разнонаправленная динамика обусловлена сокращением сроков инструментов с более высокой стоимостью - репо с КСУ и уменьшением объёмов открытых позиций.

Объём торгов на валютном рынке увеличился на 6.7% на фоне роста волатильности. Структура объемов торгов сместилась в сторону более доходного спот-сегмента, оборот которого вырос на 44.2%; объёмы сделок своп уменьшились на 4.1%.

Объём торгов на срочном рынке вырос на 79.6%. Рост в два раза объёмов операций с валютными и фондовыми деривативами и в 1.5 раза - с товарными обусловил менее доходную структуру эффективной комиссии, но позволил достичь рекордного квартального показателя комиссионного дохода, который вырос на 67.7%.

Группа "Московская Биржа" включает ПАО "Московская Биржа", которое управляет единственной в России многофункциональной биржевой площадкой по торговле акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами. В состав Группы также входит центральный депозитарий (НКО АО "Национальный расчетный депозитарий"), а также клиринговый центр (НКО НКЦ (АО)), выполняющий функции центрального контрагента на рынках, что позволяет Московской Бирже оказывать клиентам полный цикл торговых и пост-трейдинговых услуг.

Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую Биржу.

"AK&M" от 15.05.2020
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