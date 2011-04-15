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15/05/2020
18:28

С начала года число частных инвесторов на Мосбирже выросло на 1 млн

Количество частных инвесторов на Московской Бирже достигло 5 млн. С начала года число частных инвесторов увеличилось на 1 млн. Об этом говорится в сообщении биржи.

В январе-апреле 2020 года ежемесячно количество новых счетов физических лиц увеличивалось в среднем на 258 тыс., в то время как в 2019 году – на 159 тыс. счетов.

Количество клиентов – физических лиц, совершавших хотя бы одну сделку в течение месяца, в апреле составило 597 тыс.

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами на Московской бирже, превысило 2.2 млн. С начала года открыто 583 тыс. новых счетов. На долю брокерских счетов приходится 88% ИИС, счета доверительного управления (ИИС-ДУ) составляют 12%.

Московская Биржа образована в декабре 2011 года в результате слияния двух основных российских биржевых групп - Группы ММВБ (год основания 1992) и Группы РТС (год основания 1995). Возникшая в результате слияния вертикально интегрированная структура, обеспечивающая возможность торговли всеми основными категориями активов, была переименована в Московскую Биржу.

"AK&M" от 15.05.2020
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