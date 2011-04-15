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15/05/2020
18:32

COVID-19 привёл к серьёзным сбоям в продовольственной системе ЕС

COVID-19 привёл к серьёзным сбоям в продовольственной системе ЕС, нарушению поставок, спроса. Об этом говорится в сообщении BEUC.

Агропродовольственный сектор, безусловно, нуждается в помощи для решения проблем в рамках кризиса.

Между тем, цены на фрукты и овощи находятся на самом высоком уровне из-за нехватки рабочей силы, вызванной закрытием границ и повышением потребительского спроса, вызванного стремлением людей есть более здоровую пищу.

Несмотря на пустые полки - в основном, из-за паники покупателей - дефицита продовольствия не было, в отличие от сферы логистики и распределения.

В период пандемии COVID покупка продуктов питания больше перешла в цифровую форму, и многие потребители стали покупать продукты в интернете на сайтах супермаркетов (если сайты онлайн-заказов не были перегружены), а также у мелких фермеров, которые начали использовать интернет и социальные сети, чтобы продать продукцию.


"AK&M" от 15.05.2020
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