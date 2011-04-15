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15/05/2020
18:26

Минсельхоз инициирует расширение мер поддержки мясомолочной отрасли

Минсельхоз инициирует расширение мер поддержки мясомолочной отрасли. Об этом говорится в сообщении министерства по итогам совещания.

В ходе совещания было отмечено, что в мясомолочной отрасли, несмотря на рост производственных затрат, ситуация остаётся стабильной. При этом с учётом влияния курсовых колебаний и эпидемиологической обстановки участники рынка предложили разработать ряд дополнительных мер поддержки, которые позволят бизнесу в максимально сжатые сроки восстановить рентабельность и объёмы инвестиционной деятельности.

Минсельхоз поддержал предложение об увеличении господдержки по направлению льготного краткосрочного кредитования, а также повышение лимитов на одного заёмщика. Кроме того, будет проработана возможность пролонгации кредитов на 1 год при сохранении льготной процентной ставки.

Также министерство планирует компенсировать дополнительные затраты предприятий, обусловленные девальвацией национальной валюты. В частности, предлагается предоставлять компенсацию на 1 кг молока, направленного на переработку.

Кроме того, поддержаны инициативы по рассмотрению возможности снижения или отмены ввозных таможенных пошлин на импортные корма, ветеринарные препараты и другие товары, используемые в агропромышленном комплексе, а также о предоставлении отсрочки введения новых регуляторных мер, повышающих затраты предприятий АПК.

"AK&M" от 15.05.2020
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